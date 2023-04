Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Episcopia Maramuresului si Satmarului a transmis duminica ca biserica din lemn in stil maramuresean din Parohia Borsa Complex a ars in totalitate. ”Biserica a ars in totalitate si nu au mai putut fi salvate multe lucruri. Biserica este noua, a fost construita in ultimii 30 de ani, deci nu este…

- Zi trista pentru toți creștinii din Maramureș! Biserica din Complexul Borșa a fost mistuita de flacari! La data de 15 august 1992, Preasfintitul Justinian, episcopul Maramuresului si Satmarului, a pus piatra de temelie si a sfintit locul pentru bisericii din Complexul Borșa, cu hramul ”Inaltarea Domnului”,…

- 2 echipaje de stingere din cadrul Garzii de Interventie Borsa si un echipaj din cadrul Sectiei Viseu de Sus intervin pentru lichidarea incendiului izbucnit la biserica din lemn din Borsa Complex. De asemenea, un echipaj medical SMURD se afla la locul interventiei! Pana in acest moment nu au fost inregistrate…

- 2 echipaje de stingere din cadrul Garzii de Interventie Borsa si un echipaj din cadrul Sectiei Viseu de Sus intervin pentru lichidarea incendiului izbucnit la biserica din lemn din Borsa Complex De asemenea, un echipaj medical SMURD se afla la locul interventiei! Pana in acest moment nu au fost inregistrate…

- ”Bunica din Chinteni”, cunoscuta pentru aparițiile alaturi de vlogger-ul Mircea Bravo, pe numele ei real Lenuta Moldovan, a primit Ordinul ”Crucea Justinian Arhiepiscopul” pentru mireni, din partea Episcopiei Maramureșului și Satmarului.Preasfintitul Parinte Episcop Iustin a luat in calcul o oportunitate…

- Sase hectare de vegetație uscata și litiera au ars marti in zona Dealul Crucii din Baia Mare. 29 de pompieri au acționat la localizarea și lichidarea incendiului, alaturi de 25 de angajați ai Ocolului Silvic. Intervenția a durat peste 5 ore, pe teren accidentat, greu accesibil. Reprezentantii ISU Maramures…

- Dupa ce timp de noua saptamani, in fiecare zi de miercuri, au fost celebrate sfinte liturghii atat in limba romana, cat si in limba maghiara, iata ca Biserica romano-catolica Sf. Iosif din Baia Mare isi sarbatoreste hramul. Preotul paroh Danku Balazs și Consiliul Parohial, au inceput pregatirile pentru…

- In Baia Mare, pe strada Viilor, cu binecuvantarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in 2013 demara construcția primei manastiri ortodoxe din Baia Mare, cu hramul „Schimbarea la Fața”. Povestea a inceput in anul 2010, cand familia Matus Victor și Maria au donat terenul preotului…