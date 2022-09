Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin, in varsta de 47 de ani, și fiica ei, Violeta, au o relație speciala, astfel ca petrec mult timp impreuna, facand diverse activitați. Recent, vedeta a dezvaluit ce tradiție respecta impreuna cu Violeta, an de an. „E fata mare. E in anul 11 deja, deci nu mai am aceleași probleme. Se descurca…

- Mioara Roman va fi operata astazi, iar fiica ei, Oana, ii este alaturi. Fosta soție a lui Petre Roman a avut mai multe probleme de sanatate in ultima perioada. In aceasta dimineața, Oana Roman a anunțat pe contul sau de Instagram ca mama sa, Mioara, va suferi o intervenție chirurgicala complicata. Fiica…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica Jr., a inceput o noua etapa din viața ei. Adolescenta este o mandrie pentru parinții ei, iar mama sa este in culmea fericirii ori de cate ori aceasta are o noua reușita. Recent, vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de fiica ei și a…

- Andreea Marin este extrem de emoționata pentru ca fiica sa, Violeta, incepe o noua etapa in viața ei. Adolescenta este acum eleva de liceu, iar mamei sale nu ii vine sa creada cat de repede a trecut timpul.

- Creștinii se pregatesc de o mare sarbatoare. Sfanta Maria sau Adormirea Maicii Domnului se apropie cu pași repezi, iar aceasta sarbatoare este una plina de semnificații și tradiții. Iata ce nu este bine sa faci de Sfanta Maria 2022 și care sunt principalele obiceiuri de care ar trebui sa țina cont toți…

- Andreea Marin a fost infectata pentru a doua oara cu COVID-19 și a facut primele declarații despre starea ei de sanatate. Vedeta a stat in carantina, iar astazi este ultima zi de izolare. In luna septembrie a anului trecut, Andreea Marin anunța ca a fost infectata cu COVID-19, insa a facut o forma ușoara,…

- Andreea Marin are mereu cuvinte de lauda la adresa fiicei sale, Violeta, in varsta de 14 ani. Dupa divorțul de Ștefan Banica, fetița a ramas in grija mamei sale, insa a pastrat o relație buna cu tatal ei. Vedeta a dezvaluit cum se ințelege Violeta cu Adrian Brancoveanu. Cand vine vorba despre fiica…

- Multa lume se intreaba ce relație are Violeta, fiica Andreei Marin cu iubitul mamei sale, Adrian Brancoveanu. Vedeta a marturisit ca fiica ei se ințelege destul de bine și cu Stefan Banica Jr, tatal ei, dar și cu partenerul sau, Adrian Brancoveanu.