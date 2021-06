Ce tipuri de afectiuni putem trata la o clinica de endocrinologie? Exista anumite simptome ce ar putea sugera ca este momentul sa vizitam o clinica de endocrinologie. Dar in primul rand, ce reprezinta, de fapt, endocrinologia? Endocrinologia este ramura medicala ce se ocupa cu studiul glandelor endocrine si a efectelor hormonilor secretati de acestea. Glandele endocrine sunt reprezentate de hipofiza, epifiza (cunoscuta si drept glanda pineala), tiroida, paratiroide, timus, suprarenale, pancreas endocrin, gonade si orice alta structura ce secreta hormoni. Astfel, medicul specialist pe aceasta ramura este responsabil cu prevenirea, diagnosticarea si tratarea bolilor… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

