Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a cerut joi romanilor din diaspora sa nu vina in țara cu ocazia sarbatorilor pascale. „Se apropie sarbatorile pascale. Trebuie sa le spunem cu tristețe, dar și cu sinceritate, sa nu vina in acest an acasa de sarbatori”, a spus Klaus Iohannis, intr-o videoconferința cu premierul,…

- Cozi infernale in supermarketuri si ultime cumparaturi de carti facute "pentru a fi mai putin prosti in perioada de izolare": belgienii se pregateau miercuri sa traiasca cel putin 18 zile la distanta unii de altii pentru a limita propagarea pandemiei cauzate de noul tip de coronavirus, informeaza…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- Ultimele date publicate de Instituția Prefectului județului Neamț astazi, 15 martie, la ora 12:00, arata ca situația este staționara. Cazurile confirmate au ramas la doua, femeia de 54 de ani de la Sagna și femeia de 64 de ani, de la Bicaz, ambele sunt internate la Spitalul de Boli Infecțioase Iași.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca in acest moment nu se pune in discutie in tara noastra izolarea sau inchiderea unui oras, dupa aparitia celui de-al treilea caz de coronavirus din Timisoara. El afirma ca decizia de izolare a unui oras nu este luata la nivel local,…

- Putin, probabil doar cateva minute, ca sa raspundem intrebarii din titlu. Deputatul in discutie este Pavel Popescu si a fost surprins atipind... The post Un om destept doarme in cateva minute cat un prost intr-o noapte. Cat a dormit un deputat PNL Timis? appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Somnul, unul dintre cele mai sensibile subiecte, in cazul romanilor. Care sunt cauzele pentru care aceștia dorm puțin și prost Unul dintre cele mai sensibile subiecte, in cazul romanilor, este cel legat de somn. Dormim tot mai puțin și prost, iar acest lucru poate avea consecințe și reprercusiuni…

- Dormim tot mai putin si prost, iar acest lucru poate avea consecinte grave asupra sanatatii. Epuizati de-a lungul anului, multi romani incearca sa recupereze in vacanta. Profita de perioada sarbatorilor ca sa-si incarce bateriile. Nu e suficient, avertizeaza medicii, care vin cu sfaturi pentru un…