Ce te-ar determina să accepți un job? (PUBLICITATE) Lucrurile s-au schimbat pe piața muncii iar oamenii la fel. Salariul nu mai este singurul factor de departajare dintre doua locuri de munca. Angajații iși doresc mai mult de la o companie inainte de a pune piciorul in cladirea de birouri. Fie ca e vorba de locația sediului, cultura organizaționala sau beneficiile extrasalariale, tot mai multa lume iși dorește ca locul de munca sa fie mai mult decat orele pe care le aștepți sa treaca. Banii sunt importanți insa la fel de mult conteaza sa fii fericit acolo unde lucrezi. Mai jos sunt cațiva factori care te-ar putea ajuta sa te decizi atunci cand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Ditrau in care doi sri-lankezi au stat in mijlocul unei controverse ce a implicat intreaga comunitate nu este unic in zona. In urma cu 14 ani, in anul 2006, primarul de la Ditrau a organizat un referendum pentru a vedea daca localnicii sunt de acord cu o exploatare miniera ce implica…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a convenit achizitia unui teren de 300 de hectare in apropierea Berlinului, pentru un pret preliminar de 40,91 de milioane de euro, tranzactie prin care se apropie de deschiderea primei sale fabrici europene, au anuntat duminica autoritatile locale,…

- 900 locuri de munca in domeniul agricol, mai exact recoltare fructe, sunt disponibile in Spania prin intermediul Retelei EURES ROMANIA. Se cauta 600 de femei și 150 de cupluri, iar contractul incepe din 1 martie 2020. Salariul net este 39,33 euro/zi). Orele suplimentare se platesc cu 6,67 euro brut/ora.…

- Anul 2020 se anunta unul prosper pentru multe dintre zodii. Mihai Voropchievici si Lidia Fecioru au spus, astazi, la emisiunea „Adevaruri ascunse”, difuzata de Antena 3, peste care dintre zodii va ploua cu bani, in anul care vine: Berbecul – va avea un an de succes, apar si schimbari. Iubirea e la cote…

- Aproximativ 110.000 de angajati Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor primi, de la 1 ianuarie 2020, sporul pentru conditii grele de munca si toxicitate in procent de 25% din salariul minim brut pe tara, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, ceea ce reprezinta o adaugare,…

- Proiectul pentru modificarea OUG 114 pe care și-a asumat Guvernul raspunderea prevede oferirea de sporuri pentru cei care lucreaza in condiții periculoase sau vatamatoare de munca in valoare de 25% din salariul minim brut de baza, a anunțat miercuri șeful Cancelariei premierului Ionel Danca, anunța…

- Ce salarii cred romanii ca ar trebui sa primeasca pentru munca pe care o fac. Cine sunt angajații care considera ca merita sa castige 10.000 de lei pe luna Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este…

- Poate ca nu ai privit niciodata lucrurile in felul asta, dar a cumpara ceva fabricat in Romania este un gest patriotic care denota incredere, responsabilitate si respect. Pentru rudele, prietenii si cunostintele tale care lucreaza intr-o fabrica si care astfel isi pastreaza locurile de munca.Pentru…