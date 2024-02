Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul Senatului, Ciprian Pandea: „Am votat pentru menținerea creșterii economice și susținerea unor categorii vulnerabile”Parlamentul a adoptat bugetul de stat pentru anul 2024, cu 299 de voturi „pentru” și 82 de voturi „impotriva”. De asemenea, a fost adoptat și bugetul asigurarilor sociale de…

- PNL si PSD au stabilit ca banii pentru alegerile de anul viitor vor veni din fondul de rezerva, dupa ce banii alocați inițial de Guvern, 1 miliard de lei, au fost redistribuiți din cauza unui amendament.Banii sunt tot la Ministerul Afacerilor Interne, insa la alte capitole de cheltuieli. De exemplu,…

- Guvernul a adoptat Bugetul de stat pe 2024, care urmeaza sa fie votat de Parlament. Insa mai multe categorii de bugetari sunt deja nemulțumite, pana la pragul in care pregatesc mișcari de protest sau deja protesteaza in strada. Deocamdata, Justiția este printre cele mai afectate. Grefierii au oprit…

- ”Ar fi iresponsabil sa facem altfel. Nu a existat niciun fel de consultare și discuție cu nicio industrie, dialogul social este din nou o forma care bifeaza o cerința legala și nimic mai mult, iar dintr-o prima analiza vedem un optimism excesiv și nejustificat in privința nivelului veniturilor”, a explicat…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a comentat scaderea inflației și susține ca in bugetul pentru 2024 vor „continua masurile pentru refacerea puterii de cumparare a populației, in special pentru cei cu venituri mici și medii”. Premierul susține ca scaderea n-ar fi…

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a lansat cateva promisiuni care ar urma sa fie puse in practica in anul 2024. Dupa cum se știe, in anul 2024 Romania va avea toate cele patru tipuri de alegeri. Ciolacu a afișat aceste promisiuni intr-un mesaj postat pe internet la data de 11 decembrie 2023.…

- Masurile fiscale asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu ii scot pe politisti in strada, ca sa protesteze. Sindicatele din MAI au precizat ca, de saptamana viitare, incep protestele fata de politicile fiscal-bugetare. Ei amenința chiar ca ar putea ajunge pana la boicotarea alegerilor din 2024.…

- Organizarea alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din anul viitor a fost estimata de peste 250 milioane de lei. Comisia Electorala Centrala a aprobat astazi bugetul instituției pentru 2024.