Primaria Craiova a stabilit taxele care vor trebui platite in 2021 pentru folosirea sub orice forma a celor doua stadioane pe care le are in administrare: Complexul Sportiv „Ion Oblemenco“ și stadionul de atletism de 5.000 de locuri. Fața de anul in curs, taxele vor fi mai mari și aici ne referim doar la stadionul de fotbal. Arena de atletism a fost finalizata in august și nu a avut pana acum taxe de utilizare. Noutatea o reprezinta taxa de folosire a stadionului „Ion Oblemenco“ pentru meciuri din Liga a II-a. Noul proiect de hotarare privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale…