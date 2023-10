Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana anunța ca a ucis un lider Hamas și „zeci de teroriști” in timpul loviturilor aeriene din noaptea de sambata spre duminica, conform Mediafax.Armata israeliana susține ca l-a ucis pe șeful adjunct al forței de rachete Hamas, precum și „zeci de teroriști”. Atacurile de noapte au vizat…

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Mulți dintre teroriștii Hamas care au participat la atacul din 7 octombrie din sudul Israelului aveau in buzunare un drog cunoscut și sub numele de cocaina saracului. Produs in Liban și Siria, drogul este folosit și de teroriștii ISIS, scrie La Stampa.

- Razboi Israel – Hamas. Israelul ameninta ca se pregateste de ofensiva pe toate fronturile. Ultimatumul dat Fasiei Gaza a expirat, insa nu toti palestinienii au reusit sa plece. Atacurile au continuat din ambele parti, dar armata israeliana a lansat rachete si catre Siria si Liban. Intre timp, alti doi…

- Șeful Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) a afirmat duminica, 15 octombrie, ca armata va intra in curand in Fașia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas, scrie The Times of Israel."Responsabilitatea noastra acum este sa intram in Gaza, sa mergem in locurile unde Hamas se pregatește, acționeaza,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 15 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 15 octombrie, ora 01.45: Israelul acuza ca rachete au fost trase din Siria spre nordul tariiFortele de Aparare…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Autoritatile romane cauta solutii sa aduca cat mai rapid in tara aproximativ 790 de romani, care se afla ca pelerini in Israel, unde mii de rachete au fost lansate din Fașia Gaza intr-un atac-surpriza al Hamas, a anunțat sambata, 7 octombrie, premierul Marcel Ciolacu.„Sunt in jur de 790 de romani, in…