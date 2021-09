Ce sunt asimetriile faciale și cum le putem corecta Ce sunt asimetriile faciale și cum le putem corecta Asimetria inseamna a avea trasaturi care nu se oglindesc perfect pe ambele parți ale feței. Poate fi vorba de ochi inegali ca dimensiune și forma, colțul unui ochi mai cazut decat al celuilalt, la fel și in cazul uneia din sprancene, al buzelor, al pomeților, al barbiei ori a liniei mandibulare. Medicul chirurg estetician Iancu Morad explica ce ar putea duce la asimetrie și ce soluții exista pentru persoanele care doresc sa echilibreze trasaturile faciale și sa fie mai incantate atunci cand se privesc in oglinda. “Aproape toata lumea are un anumit… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in al 12-lea ceas, atrage atenția medicul timișorean Virgil Musta. Peste 95% din bolnavii de Covid ajunși la spitalul „Victor Babeș” sunt nevaccinați, iar evaluarile epidemiologilor arata ca putem atinge destul de repede 15.000 de noi cazuri pe zi. „Unde vor intra toți acei pacienți cu forme…

- Durerile suparatoare de genunchi sunt o problema intalnita destul de frecvent, care afecteaza calitatea vietii si, netratate, pot evolua catre probleme mai grave, dificil de tinut sub control cu tratamente neinvazive. Adesea, cauza acestor dureri este gonartroza, o boala cronica, degenerativa a genunchiului,…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat duminica seara, la Digi24, ca cei care nu s-au vaccinat si-au asumat un risc și a precizat ca autoritatile se pregatesc inclusiv cu locuri de terapie intensiva pentru copii, deoarece tulpina virala Delta afecteaza in mare…

- Gheorghița a amintit ca, potrivit statisticilor din ultima saptamana, peste 82% dintre testele pozitive si peste 93% din decesele cauzate de infectia cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat la persoane nevaccinate. ”Pentru varianta Delta, care se raspandeste foarte usor la contacti, este important sa evitam…

- In contextul posibilitații apariției valului patru de coronavirus, cand varianta Delta incepe sa se raspandeasca și in țara noastra, Valeriu Gheorghița vorbește despre reintroducerea restricțiilor de pandemie in Romania. Medicul nu exclude revenirea la masurile impuse in trecut, totul, bineinețeles,…

- De pe patul de spital a venit cu vești noi despre starea fetiței sale. Cristina Cioran a nascut prematur pe 18 iulie, la doar 29 de saptamani de sarcina. Acum, și ea, dar și copilul se simt bine. Vedeta este internata la Spitalul Municipal din București, acolo unde a ajuns in seara de duminica, cu o…

- Incepe sezonul pepenilor, iar mulți oameni mananca felii din acest fruct racoros la orice ora a zilei și in cantitați mari. Este insa unul din fructele care ingrașa, la fel ca cireșele și strugurii. Medicul diabetolog Mihaela Ene a explicat la de ce nu e bine sa mancam mai mult de 500-600 de grame de…

- Multi romani ajung la medicul stomatolog manati de durere, iar vizitele periodice la cabinet, cu rol preventiv, raman inca la stadiul unui deziderat pentru profesionistii din domeniu, care atrag constant atentia asupra necesitatii unei educatii in acest sens. Medicul stomatolog Luciana Banici spune…