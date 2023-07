Ce sumă colosală datorează Mioara Roman RA-APPS. Bolnavă de Parkinson și internată în azil, octagenara are poprire pe pensie La 83 de ani, Mioara Roman are poprire pe jumatate din pensia sa. Internata de fetele sale la azil, un loc unde este sub observație permanent deoarece este bolnava de Parkinson, fosta soție a lui Petre Roman a strans o datorie de nu mai puțin de 300.000 de euro catre RA- APPS in perioada cand, dupa desparțirea de politician, a continuat sa locuiasca in vila de protocol din selectul Cartier Primaverii. Casa ce fusese incredințata de stat familiei Roman doar pe perioada exercitarii mandatului de premier. O suma colosala ce cuprinde restanțele la plata chiriei și de intreținere a vilei ce i-a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

