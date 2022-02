Elevii din Dolj au sustinut azi simularea primei probe scrise din cadrul Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului. La aceste evaluari prezenta a fost putin peste 80%, anunta Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. In ceea ce priveste subiectele, elevii de clasa a VIII-a au spus ca la prima parte au avut un text la prima vedere din Ciresarii, iar la subiectul al doilea au avut de redactat o scrisoare in care sa redea o zi din viata unui sportiv. Aici gasiti subiectele si cerintele Subiect_simulare-EN_februarie-2022_lb.-romana_var.2_DJ Descarca Elevii de liceu au avut subiecte diferite in functie de…