- Familiile tinerilor uciși de Vlad Pascu anul trecut, in localitatea 2 Mai, s-au constituit parți civile și solicita sume uriașe drept daune morale și materiale. Accidentul de la 2 Mai s-a soldat cu uciderea, pe loc, a Robertei Dragomir și a lui Sebastian Olariu. Alți trei tineri au fost raniți. Cei…

- O tanara care a supraviețuit accidentului de la 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși, a vorbit despre clipele dureroase de dupa accident, dar și dinaintea evenimentului fatal. Marturiile cutremuratoare a unei fete dinainte de accidentul de la 2 Mai Fata este colega cu Sebastian Olariu la Facultatea…

- Astazi a avut loc un nou termen de judecata in dosarul in care Matei Vlad Pascu, din Bucuresti, este acuzat de producerea accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, din 19 august 2023, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei.La finalul sedintei de judecata, familiile celor doi tineri…

- Un nou termen de judecata in dosarul lui Vlad Pascu, tanarul drogat care anul trecut a produs un accident rutier soldat cu moartea a doi tineri si ranirea altor trei, in localitatea 2 Mai.Noul termen de judecata a fost stabilit pentru data de 9 mai 2024, ora 10.00.Avand cuvantul, tanarul Pascu a cerut…

- Astazi, Tribunalul Constanța a examinat cererea de eliberare a lui Vlad Pascu, șoferul acuzat de producerea accidentului mortal de la 2Mai, in care doi tineri - Sebastian Olariu și Roberta Dragomir - au fost uciși pe loc. Alți trei tineri au fost grav raniți in urma accidentului provocat de șoferul…

- Protest uriaș in Piața Victoriei din Capitala! Rudele și prietenii celor doi tineri uciși de Vlad Pascu in localitatea 2 Mai, organizeaza, in aceasta seara, un manifest in memoria lor. Și asta din cauza modului in care este judecat dosarul, dar șii dupa aroganța facuta de șoferul drogat: a susținut…

- La mai bine de jumatate de an de la momentul in care fiul lui, care a urcat la volan sub influența unui cocktail de substanțe interzise, a provocat un accident devastator, omorand pe loc doi tineri – Roberta Dragomir și Sebastian Olariu – Mihai Pascu a rupt tacerea. Inainte de a intra in sala de […]…

- Dupa procesul amanat de la Judecatorie, parinții celor doi tineri uciși in accidentul provocat de Vlad Pascu au mers la mormintele copiilor lor. Mama Robertei a declarat ca nu mai are speranțe ca se va face dreptate.