- Peste 60% dintre elevii din anii terminali care au susținut probele de simulare a Bacalaureatului au obținut note de promovare, potrivit raportarii transmise vineri de Ministerul Educației. 22 de elevi au luat nota 10 la Limba romana, dar 4 din 10 nu au luat nici macar nota 5. Ministerul Educației a…

- Ministerul Educației a centralizat rezultatele simularii Bacalaureatului 2024 din perioada 4-7 martie, iar datele arata ca 39,87% dintre elevi au luat sub 5 la Romana, iar 35,88% au luat sub 5 la matematica sau istorie, potrivit anunțului facut vineri, 15 martie.Pentru a trece examenul, trebuie obținuta…

- Simularea examenului national de Bacalaureat continua marti cu proba scrisa obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, transmite Agerpres. Luni a fost programata proba scrisa de Limba si literatura romana. Miercuri urmeaza sa aiba loc proba scrisa la alegere a profilului…

- Ministerul Educației a anunțat ca simularea Bacalaureatului 2024 incepe in data de luni, 4 martie, odata cu proba scrisa la Limba și literatura romana. In conformitate cu calendarul simularilor, acestea se desfașoara in perioada 4 – 7 martie 2024, iar elevii iși vor afla rezultatele pe data de 15 martie.…

- ​Ministerul Educației a publicat rezultatele la simularea Evaluarii Naționale (EN) 2024. Datele arata ca doar 42% dintre elevii din clasele a VIII-a au luat note de peste 5. La limba și literatura romana procentul este de aproape 74%. Rezultatele de la simularea Evaluarii Naționale, conform Ministerului…

- Datele furnizate de Ministerul Educatiei vineri arata ca, la disciplina Matematica 42,37% dintre elevii care s-au prezentat la simularea probelor de Evaluare nationala au note de cel putin 5. Concret, numarul notelor mai mari sau egale cu 5 este de 69.347. Din totalul de 163.683 de elevi care au sustinut…