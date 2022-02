Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta au fost lansate in dezbatere publica doua noi regulamente de interes local pentru care așteptam propuneri de completari și modificari. Primul este „Regulamentul privind administrarea, intreținerea și exploatarea fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra-Neamț…

- Un tanar roman a devenit milionar in dolari din poker. Pasiunea lui a devenit și lucrul care l-a imbogațit peste noapte. Cosmin spune ca juca in fiecare zi poker, cate 14-16 ore. Intr-o seara, el a caștigat 145.000 de dolari. Cum i-a schimbat viața complet o seara și ce a facut cu banii? Ei bine, […]…

- Performanța impecabila a patinatoarei ruse Kamila Valieva, in varsta de doar 15 ani, la debutul ei olimpic de duminica la Jocurile de la Beijing a atras uimire pura de la rivali și coechipieri, care i-au laudat talentul și maturitatea atletica. Este favor

- Peste 200.000 de angajati lucrau in domeniul IT&C in 2020, dublu fata de acum zece ani. Cei mai multi IT-isti sunt angajati ai companiilor cu sediul in Bucuresti. In 2020, primul an de pandemie, dinamica angajarilor din IT&C a fost mai redusa decat in anii anteriori. Potrivit unei analize zf.ro, in…

- Corneliu „Bibi” Ionescu a murit sambata, 22 ianuarie la 74 de ani. A fost membru fondator si basistul trupei Sfinx. „Am aflat astazi vestea trista ca ne-a parasit Corneliu „Bibi” Ionescu”, scrie andreipartos.ro . Corneliu Bibi Ionescu s-a nascut in 1945 și a fost membrul fondator si basistul trupei…

- Fondatorul trupei Sfinx, Corneliu "Bibi" Ionescu, a incetat din viata. S-a nascut in 1945 si a fost membrul fondator si basistul trupei Sfinx. Corneliu Bibi Ionescu a cantat fara intrerupere din 1962 pana in 1994. Dupa desfiintarea trupei acesta a intrat in domeniul afacerilor. El devenise presedintele…

- Mircea Manolescu s-a nascut la 15 ianuarie 1938 in Craiova. Primele texte au fost asternute pe hartie in perioada tinereții, atunci cand, impreuna cu un bun prieten, a inceput sa scrie un roman. Chiar daca materialul nu a avut o finalitate pentru cei doi amici, aceasta experiența i-a revelat o noua…

- Constantin-Daniel Cadariu a avut, sambata, o intalnire cu hotelierii de pe litoral la Prefectura Constanta pentru a afla care sunt problemele cu care acestia se confrunta. Presedintele Organizatiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovala, a ridicat in cadrul acestei intalniri situatia plajelor. “Plaja…