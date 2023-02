Stiri pe aceeasi tema

- Paula Iorga și-a refacut viața la 3 ani de la moartea lui Leo Iorga, insa nu vrea sa se recasatoreasca. Aurel Dinca, fost solist al trupei Krypton, este actualul partener al acesteia. Paula și Leo Iorga au fost casatoriți mai bine de 30 de ani, iar moartea artistului a afectat-o mult pe soția sa. Cei…

- Mario Mutu are 20 de ani și e baiatul Alexandrei Dinu și al Adrian Mutu. Dupa aproximativ 15 ani in care a locuit in Italia cu mama lui, tanarul s-a stabilit in Romania. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Alexandra Dinu a vorbit despre relația cu fiul ei și al lui Adrian Mutu, a recunoscut ca nu…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iasmina Halas a spus adevarul despre desparțirea de iubitul ei, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie. Vedeta a vorbit despre ce se intampla in relația ei. Iata ce marturisiri a facut blondina in cadrul emisiunii!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a acordat un interviu in care a vorbit despre relația cu tatal copiilor sai, dar și despre episoadele in care micuții ar fi asistat la certurile dintre afacerist și Bianca Dragușanu. Ca urmare a acestor dezvaluiri, vedeta nu a ezitat sa ii dea…

- Nicoleta Delinescu, mama copilului lui Catalin Cazacu, nu crede așa mult in relația motociclistului cu Ramona Olaru. Cele doua nu s-au cunoscut personal. Catalin Cazacu a avut o relație timp de 5 ani cu Nicoleta Delinescu și impreuna au un copil. Andrei, fiul celor doi, este pasionat de motociclism…

- Dupa ce au sarbatori Craciunul separat, noaptea dintre ani i-a prins pe Alex Bodi și Ema Uta impreuna. Cei doi au plecat in vacanța, iar de curand, make-up artistul a acordat in exclusivitate pentru Antena Stars un interviu despre relația cu omul de afaceri.

- Catalin Botezatu a facut dezvaluiri de suflet in cadrul unui interviu de colecție pentru Antena Stars. Designerul a vorbit despre relația cu tatal sau și a marturisit ca a reluat relația cu acesta, fiind mult mai apropiați acum, in mare parte din cauza bolilor grave de care au suferit amandoi.