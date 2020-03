Ce spune regulamentul - Cine va reprezenta România la Eurovision 2021 Televiziunea Româna a decis ca interpreta Roxen sa reprezinte tara noastra la concursul Eurovision de anul viitor, dupa ce editia 2020 a fost anulata.



Decizia a fost luata pornind de la prevederile regulamentului Eurovision cu privire la selectiile nationale si în acord cu partenerul Global Records, informeaza News.ro.

Tarile participante la concurs au libertatea de a pastra reprezentantul desemnat pentru editia din acest an sau pot alege un alt artist. Regulile cu privire la melodia interpretata ramân aceleasi, astfel încât piesa va trebui lansata public… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roxen, solista care ar fi trebuit sa ne reprezinte la Eurovision Song Contest 2020, competiția muzicala europeana fiind anulata ca urmare a situației epidemiologice, ramane reprezentanta Romaniei la urmatoarea ediție, din 2021.Inconformitate cu clarificarile aduse de catre organizatori, țarile participantela…

- Pornind de la prevederile Regulamentului Eurovision Song Contest cu privire la selectiile nationale si in acord cu partenerul sau Global Records, Televiziunea Romana a decis sa o sustina pe Roxen ca reprezentanta a Romaniei la editia din 2021 a Eurovision Song Contest. In conformitate cu clarificarile…

- Ediția din acest an a Eurovision Song Contest 2020 trebuia sa aiba loc la Rotterdam, sub sloganul “Open Up”, cu semifinalele pe 12 si 14 mai si finala pe 16 mai. Din cauza coronavirusului, evenimentul nu va mai avea loc, insa, reprezentanta Romaniei, Roxen, poate participa la concurs, anul viitor. Condiția…

- Spectacolul trebuia sa aiba loc in luna mai, la Rotterdam. "Cu regret profund, trebuie sa anunțam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam”, au anunțat organizatorii, Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU). „In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative…

- Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost programata, in luna mai, la Rotterdam, in Țarile de Jos, iar organizatorii dau asigurari ca acest eveniment va avea loc, in ciuda epidemiei de coronavirus care a lovit și Europa.NPO, serviciul public olandez de radio si televiziune, a anunțat ca urmareste…

- Roxen va urca, in luna mai, pe scena de la Rotterdam si va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020 cu piesa „Alcohol You”. Decizia a fost luata in proportie egala de public si de juriul de specialitate, in cadrul spectacolului Finalei Nationale organizata de Televiziunea Romana duminica,…

- Decizia finala de selectie a vocii care sa reprezinte Romania la Rotterdam a apartinut unei comisii de specialisti compusa din: Crina Mardare vocal coach, Luminita Anghel, interpret, Lucian Stefan, managing partner Global Records, Liana Stanciu, producator muzical radio-TV si sefa delegatiei Romaniei…