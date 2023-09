Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Nane a impresionat o țara intreaga cu generosul ei gest, de a o lua in grija pe Fatima, fiica in varsta de 13 ani a regretatei pianiste Ioana Maria Lupașcu. Apropiații actriței cu suflet mare ne-au povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre preocuparile din aceasta perioada ale Danielei,…

- Raluca Dragoi a devenit mama astazi, dupa ce a adus pe lume o fetița. Artista aștepta cu nerabdare momentul in care iși va cunoaște fetița și a postat prima imagine alaturi de micuța și tatal ei. Ipostazele induioșatoare in care s-au afișat.

- Ruby, in varsta de 34 de ani, a avut recent o apariție neașteptata la un eveniment monden. Artista a purtat o rochie alba și mulți au intrebat-o daca are de gand sa se casatoreasca, mai ales ca de mai mulți ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Robert.Pentru ca a fost intrebata de mai…

- Naomi Osaka, fosta lidera a clasamentului WTA și caștigatoare a patru titluri de Grand Slam, a nascut o fetița. Anunțul a fost facut de Cordae, partenerul niponei, in timpul unui concert.lui WTA și caștigatoare a patru titluri de Grand Slam, a nascut marți o fetița.

- Dupa o perioada mai grea, soarele a rasarit din nou in viața Claudiei Patrașcanu. Cantareața face declarații emoționante despre iubire, despre fericire și despre faptul ca vrea sa faca din nou pasul cel mare. Artista inca mai crede in dragoste și in recasatorie, dar are in plan sa devina și mama pentru…

- Xonia trece printr-o situație delicata in aceste momente, dupa ce a fost prinsa drogata și beata la volan. Dupa ce polițiștii au prins-o și i-au deschis un dosar penal, un avocat cunoscut a dezvaluit, la Antena Stars, ce pedeapsa risca artista. Iata ce spune legea.

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei și asta pentru ca artista se bucura alaturi de Anghel Damian de creșterea micuțului lor, Sasha Ioan. Cantareața este și mai activa pe rețelele de socializare de cand a devenit mama pentru prima data, iar recent a postat un videoclip…

- Paula Seling are o relație speciala cu fiica ei, Elena, iar divorțul artistei nu a afectat-o pe micuța. Cantareața a explicat cum și-a anunțat fetița ca nu mai formeaza un cuplu cu Radu Bucura.Paula Seling a divorțat de soțul ei, Radu Bucura, insa au pastrat o relație civilizata de dragul Elenei, fiica…