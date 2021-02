Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Volkswagen a incheiat anul 2020 cu 231.600 de livrari de vehicule cu baterie electrica, sau mai mult decat triplul celor 73.600 pe care le-a livrat in 2019. Un succes pentru producatorul de automobile, ale carui livrari totale in 2020 au scazut cu 15,2%, la 9.305.400 de vehicule, din cauza incetinirii…

- Producatorul de mașini electrice a depus raportul anual de 10 K la SEC in aceasta dimineața și a dezvaluit o noua investiție in bitcoin. Tesla spune ca va incepe sa accepte bitcoin ca forma de plata pentru produsele lor. Clienții Tesla au solicitat recent fondatorului și directorului general Elon Musk…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a anunțat sâmbata ca scrie o carte despre Tesla și SpaceX, cele mai mari companii ale sale, relateza Business Insider.„E timpul pentru a spune povestea Tesla și SpaceX”, a scris Musk pe Twitter. „A Pamântului și a Marte”,…

- Excentricul miliardar sud-african Elon Musk s-a întors pe Twitter la doua zile dupa ce a anunțat ca va lua o pauza „pentru o vreme” de la platforma social media, o noua postare de-a sa ducând la creșterea spectaculoasa a prețului unei criptomonede, relateaza CNBC.Prețul…

- Prețul criptomonedelor Dogecoin a crescut cu peste 300 la suta in 24 de ore, dupa ce un forum de pe Reddit și-a propus sa o transforme in echivalentul cripto al fenomenului GameStop. Dogecoin a fost uitat in ultima perioada, deși a prins viața in 2013 din spatele unei glume pe Twitter, insa un forum…

- In ultimii patru ani, Elon Musk și Mark Zuckerbeg au avut constante discuții in contradictoriu in ce privește diverse subiecte, de la inteligența artificiala la rachete, iar rivalitatea dintre ei devine din ce in ce mai apriga in ultimele saptamani, in urma evenimentelor politice tensionate din Statele…

- De peste patru ani, Elon Musk și Zuckerberg și-au trimis sageți și s-au atacat reciproc pe subiecte de la inteligența artificiala la rachete, scrie Business Insider.Cei doi miliardari, dintre care unul conduce Tesla și SpaceX și celalalt este CEO-ul și fondatorul Facebook, nu au ținut tocmai…

- ​Elon Musk spune ca în urma cu câțiva ani, când nu era clar daca Model 3 va putea ajunge la nivelul de producție așteptat și Tesla Motors trecea prin momente foarte grele, a vrut sa discute cu Tim Cook de la Apple pentru o eventuala discuție în vederea vânzarii companiei.…