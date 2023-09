Ce spune ministrul Justiţiei despre dosarele de recalculare a pensiilor In sistemul de justitie sunt in curs de solutionare aproximativ 12.600 de dosare de recalculare a pensiilor, iar statul pierde, in general, a declarat, sambata, Alina Gheorghiu, ministrul Justiței, la Scoala de vara a Organizatiei Seniorilor Liberali. Ea spune ca nu vrea sa mai auda ca un pensionar este nevoit sa mearga in instanta pentru a demonstra ca i-a fost calculata gresit pensia.„”In prezent, in sistemul de justitie sunt in curs de solutionare circa 12.600 de dosare in care se solicita recalcularea pensiilor. Dintre acestea, circa 6.300 au fost depuse numai anul acesta, din totalul de 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

