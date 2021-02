Stiri pe aceeasi tema

- Extracția de gaz din perimetrele Romaniei de la Marea Neagra va incepe anul acesta, prin compania Black Sea Oil&Gas, a declarat luni seara ministrul energiei Virgil Popescu. Prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi scoasa anul acesta de compania Black Sea Oil&Gas din perimetrul Aurora,…

- Procesul de reorganizare a Complexului Energetic Hunedoara „este in lucru” Ministrul Economiei, Virgil Popescu. Foto: Gov.ro. Procesul de reorganizare a Complexului Energetic Hunedoara este în lucru de anul trecut și ar putea fi finalizat într-o luna, o luna și jumatate, a afirmat…

- Pandemia de coronavirus a condus la cresterea activitatilor de livrare cu camioane si la scaderea traficului de pasageri. Cresterea traficului de camioane inseamna si o poluare mai mare, camioanele de tonaj greu emitand un nivel mai ridicat de gaze cu efect de sera comparativ cu vehiculele de pasageri.…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire de lucru…

