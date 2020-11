Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Metrorex au precizat, referitor la defectiunea produsa luni intre statile Mihai Bravu si Dristor 1, ca, desi a fost inregistrat un trafic crescut de calatori in statiile Mihai Bravu, Timpuri Noi si pe culoarele de corespondenta de la Piata Unirii si Dristor, s-a asigurat indrumarea si…

- S-a format aglomerație și imbulzeaza, luni dupa-amiaza, la metrou. Circulația trenurilor care merg pe magistralele 1 și 3 a fost ingreunata din cauza unei șine care s-a defectat. Șina de tren defectata a fost identificata intre stațiile de metrou Mihai Bravu și Dristor 1. „Metrorex informeaza ca astazi,…

- O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt „traci”, precum si cu o masina radiata din circulatie, un barbat fiind imobilizat de politistii de frontiera ungari pentru ca a devenit…

- Ca urmare a restricțiilor impuse de autoritațile maghiare cu privire la circulația vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, in data de 23.10.2020, care a fost declarata zi de sarbatoare nationala in tara vecina, in cursul zilei de ieri s-a constatat o crestere a numarului de automarfare…

- Circulația trenurilor de metrou a fost blocata miercuri dimineața pe Magistrala 1, dupa ce unui calator i s-a facut rau și a fost nevoie de intervenția SMURD. „Metrorex informeaza ca astazi, 07.10.2020, incepand cu ora 07:05, pe Magistrala 1 de metrou, circulatia trenurilor de metrou s-a desfasurat…

- Circulația trenurilor de metrou a fost blocata miercuri dimineața pe Magistrala 1, dupa ce unui calator i s-a facut rau și a fost nevoie de intervenția SMURD. „Metrorex informeaza ca astazi, 07.10.2020, incepand cu ora 07:05, pe Magistrala 1 de metrou, circulatia trenurilor de metrou s-a desfasurat…

- Polițistul Marian Godina se arata revoltat de explicațiile șefilor din Poliție in cazul negocierilor pe care le-au purtat, in ceas de seara, cu interlopii. Godina se intreaba retoric de ce interlopii mai sunt liberi: „Pai daca știi ca-s interlopi, ca au clanuri, ca fac infracțiuni, de ce sunt oamenii…