- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, la Antena 3, despre scenariul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis ar avea șansa sa preia șefia Consiliului European. „Sunt sigur ca mulți vor comenta și ma vor injura, dar eu va spun ca aș fi mandru ca un roman sa fie acolo, indiferent despre cine e vorba”,…

- I se pune capac lui Iohannis: 'Șansele sunt aproape inexistente ca el sa ajunga la șefia Consiliului European!'Europarlamentarul PMP Eugen Tomac afirma ca sansele ca presedintele Klaus Iohannis sa devina sef al Consiliului European sunt ”aproape inexistente” in orice calcul ne-am pozitiona. ”Pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei, seful Executivului precizand ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție impotanta la nivel european", asta in cazul in care președintele Klaus Iohannis ar fi ales drept președinte al Consiliului European. „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție importanta la nivel…

- Scenariu discutat intens in PNL și in coaliție in aceasta perioada este plecarea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, incepand cu 1 iulie 2024, dupa vacantarea funcției de catre Charles Michel, actual președinte, care va candida la Parlamentul European. Deși numele lui Iohannis a…

- Europarlamentarul Eugen Tomac este de parere ca „anunțul festivist al premierului Ciolacu”, privind ridicarea de catre Austria a granițelor aeriene pentru Romania, „trebuie privit cu multa rezerva”.El l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de lipsa de curaj. „Premierul este in campanie de comunicare,…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan sustine ca presedintele Klaus Iohannis ar fi ”un exceptional” Inalt Reprezentant pentru politica externa a UE, una dintre cele mai importante functii din Comisia Europeana. Rares Bogdan crede ca Iohannis poate ocupa si functia de presedinte al Consiliului European,…