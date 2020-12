Ce spune legislatia actuala despre montarea anvelopelor de iarna

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna nu-i ca vara iar responsabilii de la Drumuri Naționale se pare ca nu s-au așteptat sa loveasca vremea rea chiar de la inceputul lui decembrie. Dupa precipitațiile mixte de ieri care au format polei generalizat pe mai multe șosele care traverseaza județul, reprezentața din Buzau a Companiei naționale…

- Pe langa recomandarile specifice sezonului rece, adica cele legate de masaurile pentru prevenirea incendiilor, pompierii buzoieni țin sa reaminteasca buzoienilor ca trebuie sa respecte in continuare masurile de protecție sanitara impotriva Covid 10, avand in vedere ca se apropie o perioada in care…

- Conform Poliției Romane, sezonul rece a inceput, iar in acest caz toți șoferii sunt obligați prin lege sa iși schimbe cauciucurile de... The post A venit frigul, iar odata cu acesta și sezonul anvelopelor de iarna. Vezi ce amenzi risca șoferii appeared first on Renasterea banateana .

- Sub semnul restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19 vor petrece Sarbatorile de iarna și sarbatoarea Craciunului și locuitorii din Nehoiu. Edilul orașului, Ionuț Milea, i-a anunțat deja ca, cel puțin din punctul de vedere al administrației, au fost taiate de pe lista multe dintre activitațile care…

- Cand temperatura scade sub 7 grade Celsius, anvelopele de vara nu mai reusesc sa pastreze o aderenta adecvata, astfel ca este recomandata trecerea la anvelope de iarna. Sub temperatura de 7 grade Celsius, cauciucurile de vara pierd din aderenta din cauza materialului, care se intareste sub actiunea…

- Primaria Sibiu a anunțat ca a inceput instalarea iluminatului de sarbatori in oraș, lucrare care va fi terminata pana in 13 noiembrie in piețele centrale și zona istorica și pana la sfarșitul lunii noiembrie pe celelalte strazi și bulevarde din oraș.

- Guvernul nu intentioneaza, la ora actuala, sa ia alte masuri restrictive in contextul pandemiei de COVID-19, ci sa aplice legislatia, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. Acesta a fost intrebat despre declaratiile facute de vicepremierul Raluca Turcan, luni, la un…

- 13 octombrie este desemnata ,,Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene potrivit Rezolutiei nr. 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor…