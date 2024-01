Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Anderlecht - Genk, din prima liga a Belgiei, a avut loc pe 23 decembrie 2023 și s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1, insa se va rejuca din cauza unei greșeli de arbitraj, dupa cum a decis comisia de disciplina a Federației belgiene de fotbal. Decizia a venit chiar in seara in…

- Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a facut o serie de acuzații dupa meciul pierdut cu Farul, 0-1. Mititelu a vorbit despre Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, pe care-l acuza ca a trimis arbitrii la Constanța cu tema ca FCU Craiova sa fie invinsa. „Am vorbit cu jucatorii noștri,…

- FCU Craiova a cerut penalty in minutul 76 al meciului cu Farul, la scorul de 1-0 pentru constanțeni. Damien Dussaut, aparatorul gazdelor, a pus talpa pe piciorul lui Gabriel Compagnucci. In minutul 76, Bauza a executat o lovitura libera de la 30 de metri, lateral dreapta. Compagnucci a urmarit mingea…

- FCU Craiova primește vizita Petrolului, in etapa #21 din Superliga. Meciul se disputa de la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. FCU Craiova - Petrolul, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici FCU Craiova - Petrolul, echipe probabile FCU Craiova:…

- FCU Craiova și Petrolul Ploiești se infrunta astazi, de la ora 17:30, in runda cu numarul 21 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. FCU Craiova - Petrolul, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici FCU Craiova - Petrolul, echipele…

- Mihai Ciobanu (63 de ani), antrenorul principal de la FC Botoșani, a comentat infrangerea cu FCU Craiova, 0-2, criticandu-și elevii pentru individualism. FC Botoșani a mers in Banie cu speranța ca va obține prima victorie a sezonului, insa jocul moldovenilor a lasat de dorit. FCU s-a impus cu 2-0, cate…

- Partida FCU Craiova - FC Botoșani, programata luni, de la ora 17:00, in etapa cu numarul 19 din Superliga va fi oficiata de arbitrul Ionuț Coza (44 de ani). Nimeni altul decat „centralul” pe care Adrian Mititelu Jr. l-a acuzat de corupție și l-a amenințat, dupa infrangerea cu Farul (2-3), din campionatul…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FCU Craiova, in etapa a 16-a din Superliga. Gazdele au jucat in inferioritate numerica timp de mai bine de 40 de minute, potrivit news.ro.FCSB a inceput tare meciul cu FCU Craiova si a deschis scorul in minutul…