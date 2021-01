Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului la persoane care au calatorit recent din Marea Britanie, transmite duminica Reuters, citand un oficial din Ministerul Sanatatii. Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru…

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat ca unul dintre jucatorii sai a fost testat pozitiv cu coronavirus. “Dupa testele facute in aceasta duminica, un jucator al Paris Saint-Germain a fost confirmat pozitiv la testul PCR Sars CoV2”, a precizat PSG pe Twitter, potrivit news.ro. Citește…

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Benevento, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Italiei. AC Milan a ramas in inferioritate numerica in minutul 33, cand a fost eliminat Tonali, potrivit news.ro.…

- Formatia Bayern Munchen a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Mainz, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Germaniei, in care oaspetii au condus cu 2-0. Mainz a inscris prin Burkardt ’32 si Hack ’44, potrivit news.ro. Citește și: Iulian Bulai,…

- Actorul Mugur Mihaescu a avut duminica seara, la Antena 3, un schimb dur de replici cu liderul Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR), pe tema programului de Revelion de la TVR. Scandalul a aparut dupa ce TVR 1 a prezentat de Revelion un program umoristic in care s-a…

- Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, deputatul USR Iulian Bulai, afirma, sambata, ca ”TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala”, care…