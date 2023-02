Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Vlad Filat, anunța ca a fost spart și contul sau de Telegram. Totodata el menționeaza ca „mai multe persoane vizate direct sau indirect de acele spargeri cu care eu am discutat, au confirmat ca sunt adevarate”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

- Vizita in SUA a premierului japonez, Fumio Kishida, in SUA nu a trecut neobservata la Kremlin. Dmitri Medvedev, fostul presedinte al Rusiei și actual vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, spune ca Fumio Kishida „ar trebui sa-si faca seppuku” in fața miniștrilor sai, deoarece…

- Rușii au bombardat sambata centrul orașului Herson, inregistrandu-se cel puțin 8 morți și 35 de raniți, conform datelor prezentate de președintele Volodimir Zelenski. „Teroriștii continua sa aduca pacea rusa sub forma bombardamentelor populației civile. Kherson. Dimineața, sambata, in Ajunul Craciunului,…

- Cel puțin 60 de rachete rusești au fost lansate vineri dimineața catre capitala Kiev și mai multe orașe din Ucraina. Atacul vizeaza in principal rețelele energetice. Dimineața zilei de 16 decembrie a inceput cu o alarma aeriana pe intreg teritoriul Ucrainei. Conform șefului oblastului Mykolaiv, Vitaliy…

- Universitatea Transilvania din Brașov se alatura boicotului și renunța la conturile bancilor cu capital austriac in favoarea bancilor romanești. Insa, acestea nu sunt singurele masuri pe care Universitatea le va lua, dupa ce Austria a blocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Potrivit comunicatului…

- Mai multe mari companii romanești din subordinea Ministerului Transporturilor iși vor muta conturile de la bancile austriece, ca masura de raspuns la recenta decizie a Austriei de a bloca accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul a fost facut marți de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat, duminica, ca Rusia isi intensifica productia „celor mai puternice mijloace de distrugere” pentru a contracara presupusa amenintare din partea Occidentului, transmit EFE si AFP. „Inamicul nostru nu s-a implantat puternic…

- Contul de Telegram al consilierului președintelui Republicii Moldova pe probleme de securitate și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, Dorin Recean, a fost spart vineri, 11 noiembrie. Conversațiile care ii sunt atribuite lui Dorin Recean au aparut pe site-ul care, pe data de 9 noiembrie…