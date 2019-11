Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vad un risc de criza, dar situatia macroeconomica e debalansata", a declarat luni Nouriel Roubini, la conferinta "Starea economiei mondiale la 11 ani de la criza economica. Suntem pregatiti pentru o noua recesiune?", organizata la Bucuresti de Profit.ro. El precizeaza ca este nevoie de orientarea…

- Romania e o tara care poate fi un exemplu de succes in Europa, a declarat luni reputatul economist Nouriel Roubini, in cadrul unei conferinte organizata de Profit.ro la Bucuresti, adaugand ca nu vede un risc de criza, dar situatia macroeconomica e debalansata.

- Fondul Monetar Internațional a avertizat Europa sa pregateasca planuri de urgența pentru o criza economica, pe masura ce riscurile afecteaza perpsectiva regiunii, iar politicile monetare și-au epuizat arsenalul, informeaza Mediafax. ”Avand in vedere riscurile ridicate, planuri de urgența ar trebui sa…

- Prima regula a pietei unice din Uniunea Europeana este sa ai o autostrada catre Germania, a transmis miercuri autoritatilor romane economistul-sef al diviziei de Management Fiscal si Macro pentru Europa si Asia Centrala a Bancii Mondiale si coordonator al politicii economice pentru statele UE, Rogier…

- 'Am fost in zona Timisoarei, am vorbit cu mai multi fermieri, dar primul lucru de spus, atunci cand vorbim de cresterea traditionala, cresterea 'de moda veche' a economiei, este ca nu exista o autostrada intre Bucuresti si Timisoara. Prima regula a pietei unice a Uniunii Europene este sa ai o autostrada…