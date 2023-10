Stiri pe aceeasi tema

- Crina Abrudan, soția fostului internațional Gabi Popescu, s-a fotografiat alaturi de Ronaldinho, in timpul vacanței petrecute in Dubai. Crina Abrudan și Gabi Popescu sunt impreuna din anul 2008 și s-au casatorit in anul 2017. Fosta concurenta de la Survivor Romania 2023 a avut parte de o surpriza placuta…

- Simona Hapciuc a marturisit momentele grele prin care a trecut, in cadrul unui interviu in exclusivitate pentru PlayTech. Mulți știu ca fosta concurenta este o luptatoare, insa multora nici prin cap nu le-ar trece sacrificiile facute de frumoasa blonda, pentru a avea o viața normala. Simona ne-a marturisit…

- In urma cu puțin timp, rețelele sociale au luat foc dupa o postare facuta de Claudia Florescu, pe pagina ei de Instagram, in privința lui Cristi Mitrea. Ce parere și-a facut fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 despre luptator. Iata ce a spus despre el!

- In urma cu cateva zile, Ema Oprișan a postat mai multe imagini pe Instagram in timp ce se afla la salonul de infrumusețare, spunand ca este nerabdatoare pentru ca iși face o schimbare de look. De curand, fosta concurenta de la Insula Iubirii a distribuit un videoclip și cu rezultatul, spunand ca este…

- Alina de la Mireasa le-a aratat fanilor imagini inedite din casa pe care ea și Valentin și-o construiesc acum, iar imaginile sunt superbe. Aceasta a dezvaluit pe Instagram faptul ca este nerabdatoare ca proiectul sa fie finalizat.

- Este o zi importanta pentru Teodora Marcu de la Insula Iubirii, asta pentru ca fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Tanara a implinit 21 de ani, așa ca, a postat mai multe imagini cu aceasta ocazie speciala.

- Catalina și Vlad sunt mai fericiți ca niciodata de cand au decis sa se casatoreasca in finala. Relația celor doi pare ca evolueaza frumos, așa ca, au ajuns sa lucreze impreuna, dupa cum a povestit Catalina pe Instagram.

- Dupa ce a ieșit din casa Mireasa, Anemona a fost foarte activa pe rețelele personale de socializare. Fosta concurenta a emisiunii este acum mai fericita ca niciodata, deoarece traiește o frumoasa poveste de dragoste. A venit și momentul in care tanara și-a facut relația publica. Iata cine este iubitul…