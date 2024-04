Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina a fost o perioada indelungata singura, iar fanii s-au intrebat cand va putea fi vazuta la brațul unui domn. Vedeta a oferit cateva detali importante cu privire la viața ei sentimentala. In prezent, traiește o frumoasa poveste de dragoste pe care o ține departe de ochii curișilor.

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, și ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, au vizitat posturile de comanda ale armatei din prima linie a frontului, relateaza Rador Radio Romania. "I-am ascultat pe comandanții gruparilor de trupe cu privire la situația din…

- Senatul Universitatii din Bucuresti a revalidat, miercuri, hotararea de retragere a titlului onorific de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea din Bucuresti lui Nicolae Ceausescu. “Senatul Universitatii din Bucuresti (UB) a decis, de jure, in sedinta de miercuri, 21 februarie 2024, revalidarea…

- Noul presedinte al clubului de fotbal AFC Chindia Targoviste, Gabriel Boriga, a prezentat, miercuri, 21 februarie 2024, intr-o conferinta de presa, situatia financiara a gruparii de liga a doua, sustinand ca in ultimele zile au fost stinse doua litigii cu fosti jucatori.

- In luna ianuarie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.1% fața de ianuarie 2023, atingandu-se un nivel de 851.690 unitați. In ianuarie 2024: din total autoturisme inmatriculate in UE, 92.741 unitați au fost full electrice, și 311.728 unitați cu propulsie hibrida.…

- Numarul total al petițiilor unice inregistrate, in semestrul al II-lea al anului 2023, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost de 3.861, in scadere cu peste 46% fața de aceeași perioada a anului precedent. Defalcat pe sectoare, in semestrul II din 2023, s-au inregistrat: Sectorul…

- Guvernul Elveției, țara neutra, a anunțat miercuri, 14 februarie, ca va crește cheltuielile din domeniul apararii in urmatorii ani, fiind cea mai recenta țara europeana care face acest lucru in urma invaziei Rusiei in Ucraina care a inceput in urma cu doi ani, scrie Reuters.Președinta Viola Amherd a…

- Șeful de la Calea Ferata din Moldova (CFM), Oleg Tofilat, a plecat intr-o perioada extrem de complicata pentru intreprindere, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Potrivit ministrului, problemele la CFM dureaza 30 de ani. Au fost și rapoarte publice despre cit s-a…