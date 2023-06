Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan iși cauta iubit. Vedeta, care a trecut prin doua divorțuri și mai multe desparțiri, nu și-a pierdut increderea și crede ca iși va gasi sufletul pereche. Intr-un interviu pentru Playtech, impresara a spus cum trebuie sa fie viitorul ei partener. La doua saptamani de la desparțirea de…

- La aproape doua saptamani dupa desparțirea de milionarul Flavius Nedelea, Anamaria Prodan a facut show cu o trupa de lautari la o petrecere la care a luat parte recent. Pe contul ei oficial de Instagram, unde e urmarita de peste un milion de fani, Anamaria Prodan a distribuit un clip video de aproape…

- Vestea ca Anamaria Prodan și iubitul ei, Flavius Nedelea, s-au desparțit la nici o luna de cand și-au facut publica relația a luat prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. Cei doi și-au incheiat insa povestea de iubire intr-un mod decent, specificand ca vor ramane prieteni, iar impresara nu pare…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea s-au desparțit dupa doar cateva luni de relație. Omul de afaceri și impresara au anunțat pe rețelele de socializare ca povestea lor de dragoste a luat sfarșit.Anamaria Prodan declara ca este foarte fericita alaturi de Flavius Nedelea și ca și-a gasit liniștea alaturi…

- In exclusivitate pentru Antrena Stars, in urma cu puțin timp, Anamaria Prodan a oferit un interviu in are spune tot adevarul despre relația cu noul iubit, dar și cum a inceput toata povestea de dragoste dintre ea și Flavius Nedelea. Impresara a vorbit, totodata, și despre casatorie.

- Anamaria Prodan, cunoscuta impresara de fotbaliști in varsta de 50 de ani, s-a desparțit de mai bine de un an de zile de Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei Neftchi Baku. Au și divorțat in noiembrie 2022, iar el și-a gasit fericirea alaturi de Corina Caciuc, care i-a daruit un baiețel, iar ea are…

- Dupa desparțirea cu scandal, tribunal și paruiala de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan lovește din nou. In dragoste. Diva care a implinit 50 de ani, a recunoscut ca, dupa divorțul de antrenorul de fotbal, in viața sa sentimentala a aparut repede un alt barbat. Cum misterele nu rezista mult in preajma…

