- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment, de tip „cod galben”, pentru zona de vest a țarii, inclusiv pe tot teritoriul județului Cluj. Codul galben va intra in vigoare la ora 18:00 și va fi valabil pana la noapte (3:00). Sunt așteptate intensificari ale vantului și vijelii.…

- Turdenii in varsta, care au vazut raul Arieș de-a lungul anilor, spun ca niciodata nu au vazut cursul apei atat de scazut. ”Am 66 de ani, dar așa scazut (secat) raul Arieș, nu l-am vazut niciodata. E rau de tot! Ne așteapta vremuri grele”, a relatat Dorel Mihasan, pe un grup din Turda.Multe rauri și…

- „Lupta” dintre partidele politice din Turda continua, iar de aceasta data, PMP Turda aduce in fața turdenilor modul in care administrația locala a gestionat fondurile europene. PMP Turda declara ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a descoperit nereguli in modul in care primarul…

- Lacul Belis-Fantanele din județul Cluj, unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din Apuseni are probleme din cauza secetei, iar nivelul apei a scazut destul de mult. La coada lacului abia daca mai curge un fir de apa, scrie ziarul local Știri de Cluj. Seceta masiva se resimte și la nivelul lacurilor…

- Presedintele Societatii Meteorologice Romane, Ion Sandu, a declarat, miercuri, la Focsani, ca seceta de acum este numai inceputul si vor veni vremuri grele, iar guvernele trebuie sa ia masuri pentru perioadele urmatoare. ‘Vreau sa va spun vor veni vremuri grele. Eu va inteleg disperarea. Secetele vor…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite, referitor la masurile fiscale care ar urma sa fie aprobate pana la 1 iulie, ca sustine abordarea Guvernului, pe care o catalogheaza drept "sobra si bazata pe calcule". Seful statului mentioneaza ca nu sustine iesirile populiste, precizand ca "traim vremuri grele,…

- Studiul Digital News Report (DNR) din 2022 indica, pentru Romania, cea mai mare scadere a increderii in știri, in general, in comparație cu tot eșantionul global (33%, cu 9 procente mai puțin decat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa tragedia de ieri de la Sanleani, cand un motociclist a fost efectiv sfartecat dupa ce a lovit cu viteza mare un microbuz din afara parții carosabile, un alt eveniment rutier in care a fost implicat un motociclist a avut loc cu puțin timp in urma. Pe DN 7, la ieșirea din Vladimirescu, a avut […]…