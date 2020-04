Stiri pe aceeasi tema

- I-am luat un interviu actorului Darko Peric, cel care il joaca pe Helsinki in La Casa de Papel, serialul care al carui nou sezon s-a lansat astazi pe Netflix. Darko Peric a ajuns in Romania, la facultate, in anul 1995, atunci cand, dupa cum spune, semnele comunismului inca se simțeau in București. Mergea…

- Poate unul dintre cele mai tari documentare despre muzica hip-hop va fi disponibil pe Netflix incepand cu 10 aprilie. Filmul de 90 de minute va spune povestea lui Mister Cartoon și Estevan Oriol despre care nu mulți știu ca se afla in spatele culturii hip-hop inca de la inceputurile acesteia. Mister…

- Oficialii UE se tem ca numarul foarte mare de oameni care stau pe internet din izolare si consuma trafic ar putea duce la colapsarea retelei de internet. CNN scrie ca UE a platformelor de streaming sa renunte temporar la emisia HD și 4K. „Pentru a preveni congestionarea si pentru a asigura accesul la…

- Netflix se pregatește sa lanseze luna viitoare un serial despre parintele psihanalizei, Sigmund Freud. Serialul va avea 8 episoade (capitole) și se va numi simplu: „Freud„. Acesta va fi plin de drama și suspans și le va dezvalui utilizatorilor modul in care Freud a ajuns sa realizeze propria teorie…

- HBO Max a scos un trailer de 30 de secunde din care reies propunerile platformei pentru libraria lor digitala. Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, Joker sau The Matrix sunt cateva titluri care apar in trailer. Noul serviciu de streaming iși propune sa concureze cu Netflix, care in momentul…

- Serialul Lucifer este, fara indoiala, unul de care oamenii s-au indragostit iremediabil. Acesta a fost anulat de catre producatorul primele trei sezoane, fiind apoi reluat de catre Netflix, și innoit cu inca doua. Momentan nu știm mare lucru despre sezonul 5 al serialului, dar exista zvonuri ca Netflix…

- Sezonul doi din Narcos: Mexic este acum disponibil pe Netflix. Vrei sa dobori un imperiu? Imparte-l. Narcos: Mexico Sezonul 2 continua povestea lui Miguel Ángel ​Félix Gallardo, acum Nașul primului cartel Mexican – Cartelul Guadalajara – care depune eforturi pentru a pastra controlul, crește imperiul…

- Productiile cu tenta religioasa „The First Temptation of Christ“, in care Iisus este portretizat ca fiind gay, si „Messiah“, de pe platforma de streaming Netflix, au creat controverse in Brazilia, respectiv in Iordania.