- In mai puțin de doua saptamani, THE CONCERT drive-in da startul unui eveniment unic in Romania. Unii dintre cei mai iubiți artiști din țara urca pe scena de la Romexpo pe 19, 20 și 21 iunie și le pregatesc fanilor o experiența de neuitat și foarte multe surprize. Parcarea principala de la Romexpo se…

- Trupa Antract, un reper in lumea muzicala pop-rock din Romania, va sustine la finele lunii iunie primul concert online in premiera pentru tara noastra, din punct de vedere al tehnologiei folosite: sunet 3D si scena piramidala.

- Antonia, Carla's Dream si Inna se afla intre artistii care vor canta la Romexpo, in zilele de 19, 20 si 21 iunie, in "The Concert drive-in!", anunta organizatorii Global Records, potrivit news.ro.In contextul actual, pentru respectarea masurilor de distantare sociala, fanii ii vor putea urmari…

- Programul "The Concert drive-in" este: 19 iunie - Alina Eremia, Antonia, Carla"s Dreams, Roxen; 20 iunie - INNA, Irina Rimes, The Motans si 21 iunie - Azteca & IAN, Killa Fonic, Nane, Oscar. Accesul in cele trei zile se va face incepand cu ora 19.00. Biletele puse in vanzare sunt pentru o masina. Cei…

- Pe 19, 20 și 21 iunie, in parcarea principala de la Romexpo, artiștii tai preferați urca pe scena pentru cel mai mare concert drive-in din Romania, THE CONCERT drive-in! In contextul actual, pentru respectarea masurilor de distanțare sociala, fanii vor putea urmari artiștii și concertele care le-au…

- Delia s-a declarat nemultumita de faptul ca autoritatile romane i-au anulat concertul drive-in ce urma sa aiba loc la Romexpo, pe 31 mai. Ar fi fost primul concert de tip drive-in in Romania.

- Artiștii din Romania incearca sa iși distreze fanii și sa ajute romanii sa treaca mai ușor peste aceasta perioada dificila. Daca Dana Rogoz le citește zilnic copiilor pe Facebook, Damian Draghici le-a oferit un concert vecinilor sai. Artistul a mers pe balcon, unde a cantat la nai. „Noi, artiștii, va…

- In aceasta perioada, in care cel mai important este sa evitam locurile aglomerate, sa stam acasa, sa ne informam din surse oficiale și sa avem foarte mare grija la igiena, artiștii și creatorii de conținut Global Records au inițiat o campanie de incurajare a statului acasa, #AcasaSuntemBine. Inna, Irina…