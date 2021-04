Autoritatile sanitare din Statele Unite au anunțat ca americanii vaccinati impotriva maladiei COVID-19 nu vor mai trebui sa poarte masti de protecție in exterior decat atunci cand se vor afla in grupuri mari de persoane, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Daca sunteti vaccinati cu schema completa si vreti sa participati la o mica reuniune alaturi de oameni care sunt vaccinati si altii care sunt nevaccinati (…), datele stiintifice arata (…) ca puteti sa faceti acest lucru in deplina siguranta, fara masca sanitara”, a declarat Rochelle Walensky, directoarea Centrului pentru Prevenirea si Controlul…