- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR considera ca economia a mers incet, iar acum Romania trage ponoasele unor vremuri in care s-a mers pe crestere economica rapida, nu pe sustenabilitate, acum fiind momentul in care se impune luarea unor masuri stricte si eficiente.

- Bancile si IFN-urile vor putea amana ratele la creditele persoanelor fizice si firmelor in contextul pandemiei Covid-19, a decis marti Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta.BNR precizeaza ca va flexibiliza cadrul normativ iar aceste masuri…

- Comitetul de Supraveghere al Bancii Naționale a României, întrunit în ședința de urgența, a decis ca bancile și IFN-urile pot amâna ratele la credite, fara a constitui provizioane, în contextul pandemiei cu COVID 19, reiese dintr-un comunicat de presa al instituției.“Amânarea…

- Sedinta de politica monetara de urgenta a BNR: Scad ratele la credite Consiliul de Administratie al Bancii Nationale s-a reunit într-o sedinta de politica monetara de urgenta si a adoptat un pachet de masuri menit sa atenueze impactul situatiei generate de epidemia de coronavirus. Conform…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, joi, 29 ianuarie, sa mențina rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul de 5,5 la suta anual.