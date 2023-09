Președintele Iohannis spune ca va fi creat un sistem de autorizare, astfel incat sa nu fie afectati fermierii din Romania. Iohannis a avut o intalnire cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si vicepremierul bulgar, Mariya Gabriel, precizand ca discutiile s-au axat pe tranzitul cerealelor si exportul acestor produse in statele prin care se face tranzit. „Am gasit solutii atat pentru tranzitul produselor agricole din Ucraina spre pietele mondiale, cat si pentru a gestiona exportul acestor produse spre Romania. Am gasit deschidere in partea…