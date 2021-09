Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Hoparta vrea sa amenajeze trotuare și un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale pe marginea drumului județean DJ 107E. Lungimea sectorului propus pentru a fi modernizat este de circa 1,6 kilometri, valoarea estimata a lucrarilor fiind de 675.000 de lei. Agenția pentru Protecția…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus sa fie elaborat un sistem de inspectii periodice a cladirilor si infrastructurii din regiunile din nordul Rusiei, unde se inregistreaza o dezghetare a permafrostului, potrivit DPA si TASS, preluate de Agerpres. „Milioane de oameni traiesc in nordul tarii. Este…

- In Rașnov este epidemie de norovirus, aproape 150 de oameni fiind deja diagnosticați cu aceasta boala. Doctorul Adrian Marinescu spune ca in special cei cu un sistem imunitar deficitar au probleme. ”Este, de fapt, gastroenterita, care de cele mai multe ori are cauze infecțioase și sa știți ca…

- Iți dorești ca magazinul tau sa aiba succes, dar te concentrezi doar pe produsele pe care le vinzi, nu și pe modul in care iți amenajezi spațiul? Daca te regasești in aceasta situație trebuie sa știi ca modul in care arata magazinul tau e chiar la fel de important precum calitatea produselor și prețurile…

- Politistii de frontiera au depistat, sambata și duminica, 36 de cetateni afro-asiatici, care nu isi justificau prezenta in zona.Politistii au desfasurat, in cele doua zile, actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta.In cadrul verificarilor s-a stabilit faptul ca…

- Capitala afgana Kabul este aparata de acum de un 'sistem de aparare aeriana' anti-racheta, au anuntat duminica autoritatile, care se confrunta cu inaintarea implacabila a insurgentilor talibani, transmite AFP. Fortele afgane, care nu mai beneficiaza de sprijinul aerian american crucial, nu mai…

- Se pare ca unii elevi știau deja ca Bacalaureatul le va provoca batai serioase de cap și ca nu s-au pregatit destul de mult pentru proba, așa ca au decis sa faca tot posibilul pentru a obține nota de trecere. Un elev din Alba a fost prins copiind la Bacalaureat, cu un sistem la care nimeni nu s-ar fi…

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, solicita urgentarea infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate. Vicepremierul sustine ca noua structura nu va ingreuna proiectele din sanatate. Pe de alta parte, Ludovic Orban a anuntat ca proiectul va trebui rediscutat in Coalitiei.