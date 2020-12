Daca ai noștri membri ai monarhiei se conformeaza tradițiilor și gusta piftie ori sarmale la Palatul Savarșin, iata care sunt felurile de macare favorite ale membrilor Casei de Windsor care, an de an, se strang la domeniul regal de la Sandrigham House, in Norfolk. Potrivit fostului bucatar,ziua incepe cu un mic dejun copios (oua, bacon și carnați) inainte ca fețele regale sa mearga la biserica. Meniul reginei Elisabeta a II-a și al familiei acesteia va fi predominant in carne de curcan cu diverse umpluturi, precum castane, ceapa ori salvie, alaturi de piure de cartofi și varza de Bruxelles. Usturoiul…