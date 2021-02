Ce se va întîmpla cu mașinile de pe teritoriul R. Moldova care au numere străine Cetatenii moldoveni care detin automobile cu numere straine nu pot vinde bunurile in tara, nici sa le inchirieze sau sa le dea in folosinta decit rudelor de gradul intii. Noua reglementare a intrat in vigoare pe 1 ianuarie. Statistica arata ca in ultimii 10 ani au fost aduse in Moldova in jur de 200.000 de automobile cu numere straine, transmite publika.md. O mare parte dintre ele nu mai sin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Cetatenii moldoveni care detin automobile cu numere straine nu pot vinde bunurile in tara, nici sa le inchirieze sau sa le dea in folosinta decat rudelor de gradul intai. Noua reglementare a intrat in vigoare in intai ianuarie.

