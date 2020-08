Ce se va întâmpla în școli dacă vor apărea cazuri de COVID-19. Există mai multe scenarii posibile A ramas mai puțin de o luna pana la inceperea școlilor și au fost stabilite scenariile cu privirile la situațiile in care vor aparea in unitațile de invațamant sau in localitațile pe raza carora se afla, cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Școala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din invatamantul preuniversitar, dupa trei posibile scenarii: roșu, galben și verde. Scenariul verde prevede un pericol minim, cand o persoana la mia de locuitori este depistata cu COVID-19, in ultimele 14 zile. In acest caz, toții copiii trebuie sa mearga la școala. Scenariul galben este pentru risc mediu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

