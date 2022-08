Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air vine cu o veste foarte proasta pentru romani. Majoritatea cetațenilor au așteptat cu nerabdare sezonul cald pentru a se putea bucura de calatorii spectaculoase. Mulți dintre ei și-au propus sa vada lumea in lung și-n lat in perioada concediului. Iata ca socoteala de acasa nu se potrivește cu…

- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor, in primul trimestru al acestui an, cea mai mica pondere fiind destinata investitiilor (doar 0,2%), arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul I 2022, in termeni nominali, 6.227 pe gospodarie si 2.476 lei pe persoana, in timp ce cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul I 2022, in medie, de 5.324 lei lunar pe gospodarie (2.117 lei pe persoana) si au reprezentat 85,5%…

- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor, in primul trimestru al acestui an, cea mai mica pondere, aproape inexistenta, fiind destinata investitiilor (doar 0,2%), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza agerpres. Fii…

- Consumul national de energie electrica a scazut cu 4,2% in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 18,02 miliarde kWh, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- Romanii care deja s-au autocenzurat pot verifica daca datele pe care le-ați introdus sunt corecte accesand un singur link. In caz contrar, recenzorii va vor bate la usa pentru a raspunde din nou la intrebari.Incepand cu ziua de ieri, 31 mai 2022, a inceput recenzarea pe teren, a anuntat Institutul Național…

- Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…

- "Eu cred ca aceasta coalitie va rezista pana in 2024. Daca vor fi candidati comuni sau nu, nu s-a discutat din cate stiu eu si cam stiu ce se discuta. Este o varianta, este evident si cealalta varianta ca fiecare sa mearga pe lista proprie, insa intre partide sa existe intelegerea sa se continue si…