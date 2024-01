Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu jumatate de an, a intrat in vigoare o lege conform careia se limiteaza numarul de persoane care iși pot stabili domiciliul la o adresa, un cetațean moldovean s-a trezit cu buletinul reținut de polițiștii de frontiera.

- Romanii care dețin carduri sociale oferite de Guvern trebuie sa aiba in vedere acest lucru. Cei care raman cu banii trebuie sa știe ce se intampla cu sumele care intra pe carduri. Anunțul a fost facut, beneficiarii avand obligația sa faca acest lucru conform normelor implementate. Aceleași…

- Simona Halep a avut prima reacție, dupa ce s-a stabilit data procesului. Tenismena a fost suspendata timp de 4 ani dupa ce a fost prinsa dopata cu roxadustat. Iata mesajul transmis acum de Simona Halep pe contul ei personal de Instagram!

- Noi postari sponsorizate pe social media care promoveaza falsele oportunitati de investitii vizeaza utilizatori din Romania ai platformelor Meta, atacatorii folosindu-se de tehnologia deepfake pentru manipularea imaginii si a sunetului unor segmente video deja publicate anterior, atentioneaza specialistii…

- Primark anunța cel de-al treilea magazin din Romania. Noul magazin al retailerului se va deschide in a doua jumatate a anului 2024 in orașul Timișoara. Procesul de recrutare pentru pozițiile manageriale este in curs de desfașurare, iar oferta va fi completata cu alte posturi la inceputul anului viitor.…

- Transportatorul emblematic din Dubai, detinut de stat, o subsidiara a Grupului Emirates, a comandat 55 de avioane Boeing 777-9 suplimentare si 35 de avioane 777-8, ceea ce aduce comenzile totale ale companiei aeriene pentru avioanele cu corp larg 777X la 205 unitati. De asemenea, compania isi actualizeaza…

- Ucraina face anunțul care ii va strica weekendul lui Vladimir Putin!Purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat ca piloții ucraineni au inceput etapa de pregatire practica pentru manevrarea avioanelor de lupta F-16z, informeaza Rador Radio Romania.Colonelul a menționat…

- Hidroelectrica emite facturile romanilor pe luna septembrie 2023, astfel ca ajunge la zi cu situatia de plata, dupa ajustarile complexe de soft adaptate la modificarile legislative care au avut loc.