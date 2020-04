Ce se va întâmpla cu „cultura”? Daniel Sauca Cea mai lovita industrie culturala in aceste triste vremuri e, cu siguranța, cea a divertismentului, a spectacolelor de tot felul. Nu mai au loc spectacole de teatru, de muzica „ușoara” ori de folclor, balet. Nici concerte, nici reprezentații, nici Zile ale județelor, orașelor sau comunelor, nici festivaluri. Nici lansari de carte, expoziții sau conferințe. Carți și reviste mai apar, dar problema e cum le distribui. Editurile, redacțiile și tipografiile și-au redus oricum semnificativ activitatea. Muzeele și bibliotecile și-au inchis porțile. Unitațile de invațamant (unde aveau loc… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

