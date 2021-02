Stiri pe aceeasi tema

- Grila noua. Ce emisiuni va transmite zilnic Pro TV! Luna februarie vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii Pro TV. De departe, cel mai așteptat show este Romanii au Talent. In premiera, emisiunea va fi transmisa de doua ori pe saptamana, lunea și vinerea. Noul sezon debuteaza pe 5 februarie.…

- Stranepotul Reginei Elisabeta face furori printre britanice Arthur Chatto are 21 de ani și este al 26-lea in linie la tronul Marii Britanii. Tanarul este stranepotul Reginei Elisabeta. Mai exact, nepotul regretatei Prințese Margareta, sora mai mica a Reginei. Arthur are un trup parca sculptat și o mulțime…

- Adela Popescu e insarcinata! A anunțat in direct la Vorbește Lumea Adela Popescu i-a surprins astazi pe telespectatorii emisiunii Vorbește Lumea de la Pro TV cu o veste extraordinara. Este insarcinata și urmeaza sa devina pentru a treia oara mama. Existau deja de cateva zile in presa zvonuri cu privire…

- Cine sunt actorii din serialul Bridgerton de pe Netflix Bridgerton este un serial inspirat de romanele de mare succes ale Juliei Quinn. Spune povești de dragoste din inalta societate a Londrei anilor 1800. A cucerit rapid publicul, ajungand cel mai urmarit serial pe Netflix in doar 2 saptamani dupa…

- Fotografia cu pinguinii vaduvi, premiata. Povestea emoționanta din spatele ei! Revista Oceanographic și-a ales caștigatorii in cadrul Ocean Photograph Awards. Cea mai buna fotografie a anului 2020 a fost astfel aleasa. Este vorba despre o imagine surprinsa in Australia, cu 2 pinguini vaduvi ce par sa…

- Anca Serea prezinta din nou știrile sportive. Cu ce televiziune a semnat! A trecut ceva vreme de cand Anca Serea a renunțat la postul de prezentator tv. A fost prezenta pe micul ecran, insa doar in calitate de invitat la diferite emisiuni. Iata insa ca Anca revine in curand la pupitrul știrilor sportive.…

- Nou record: a atras 1 milion de followeri in doar 4 ore Actorul Rupert Grint este cunoscut pentru ca a interpretat rolul lui Ron in celebra serie Harry Potter. A lipsit pana acum de pe Instagram, dar și-a facut zilele trecute o intrare triumfala pe rețeaua de socializare. Mai exact, a reușit sa depașeasca…

- Alerta la Pro TV dupa ce Neti Sandu a fost depistata cu COVID-19 Deja de foarte mulți ani, Neti Sandu prezinta Horoscopul in fiecare dimineața, in cadrul Știrilor Pro TV. Vedeta a anunțat ieri faptul ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…