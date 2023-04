Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Manole a fost una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Moartea cantareței a picat ca un trasnet pentru toata lumea, in urma cu aproximativ 13 ani, moment in care aceasta a decis sa-și puna capat zilelor. Mai mult decat atat, apropiații s-a luptat sa afle care a fost motivul gestului…

- Madalina Manole s-a stins din viața chiar in ziua in care iși sarbatorea aniversarea zilei de naștere. Pe 14 iulie 2010, Petru Mircea Jr. ramanea fara mama, la doar un an de cand fusese adus pe lume. Iata ce mai face micuțul.

- Thylane Blondeau a fost desemnata la varsta de șase ani „cel mai frumos copil din lume”. Acum are aproape 22 de ani, peste 6 milioane de fani in mediul online și face furori in lumea modei. Cum arata și cu ce se ocupa.

- In urma cu aproximativ doi ani, Lucian Becali și Iulia Florescu și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii emoționante. Nepotul lui Gigi Becali a devenit, de curand, tata, iar paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au surprins imagini rare cu cei doi.

- Se redeschide cazul Madalinei Manole, dupa 13 ani de la moarte? Anchetatorii nu mai vorbesc despre o sinucidere: exista 23 de probe care arata ca regretata artista nu și-a pus capat zilelor. Fratele cantareței, Marian Manole, a facut noi declarații despre stingerea din viața a surorii sale, in exclusivitate…

- Un copil din Marea Britanie a invațat sa citeasca la varsta de 2 ani și 4 luni. Puștiul e un geniu și e considerat unul dintre cei mai inteligenți copii din lume. Teddy Hobbes are in prezent 4 ani, dar deja citește carți cu Harry Potter. La 2 ani și 4 luni a invațat singur sa citeasca, iar acum e considerat…