Ce se mai fură prin Prahova: 180 de oi au dispărut, peste noapte, de pe un teren din Târgșoru Vechi Un barbat a anunțat poliția miercuri dimineața, despre faptul ca de pe terenul sau din localitatea prahoveana Targșoru Vechi, au fost furate 180 de oi. Potrivit IPJ Prahova, in cursul dimineții de miercuri, 9 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Blejoi au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 34 de ani din comuna Targșoru Vechi despre faptul ca i-au fost sustrase 180 de oi, de pe un teren din comuna. In baza sesizarii, polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma. Citește mai mult pe Romania 24. The post Ce se mai fura prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

