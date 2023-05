Ce se intampla in corpul tau cand dormi mai puțin de 6 ore pe noapte. Avertismentul medicilor pentru persoanele care se neglijeaza atunci cand vine vorba de odihna. Ce se intampla in corpul tau cand dormi mai puțin de 6 ore pe noapte In zilele noastre, lipsa somnului pare sa fie ceva absolut normal. Sunt multe lucruri, de la job pana la fel și fel de hobby-uri (jocuri pe calculator, filme, canale de sociale media etc.) care ne fura ore bune din odihna. Mulți dintre noi neglijam faptul ca somnul este esențial pentru buna funcționare și longevitatea organismului nostru . E eronat sa credem ca somnul…