- Fostul internațional roman Marcel Raducanu, 69 de ani, crede ca Radu Dragușin (21 ani) n-a facut bine declinand oferta lui Bayern: „Bayern e cel puțin o clasa peste Tottenham”. Radu Dragușin a declinat in aceasta dimineața oferta gigantului german Bayern Munchen și a ales sa se transfere de la Genoa…

- De acum este oficial: Radu Dragușin o lasa pe Genoa și va imbraca din aceasta iarna tricoul celor de la Tottenham. Jurnalistul Gianluca Di Marzio a prezentat suma de transfer, dar și salariul pe care internaționalul roman il va primi la gruparea din Premier League.

- Rasturnare de situație. Radu Dragușin (21 de ani), dat azi-noapte ca și transferat la Bayern, dupa cum a anunțat in exclusivitate GSP, este foarte aproape de mutarea in Premier League. Reporterul Florian Plattenburg a anunțat ca in aceasta dimineața s-a stabilit o ințelegere deplina intre Tottenham…

- Radu Dragușin, 21 de ani, se apropie pe zi ce trece de transferul la Tottenham. Clubul londonez va mari oferta la 27 de milioane de euro, apropiindu-se de cele 30 de milioane cerute de Genoa pentru a accepta plecarea stoperului in Premier League. La doar 21 de ani, Radu Dragușin a inceput 2024 cum nu…

- Radu Dragușin, 21 de ani, cel mai bun jucator roman in 2023, ar avea acord cu Tottenham. Contract pe patru sezoane și jumatate, salariu de 4 milioane de lire sterline, echivalentul a 4,6 milioane de euro. Genoa și Spurs ar putea ajunge la o ințelegere inainte de weekend. In fiecare zi se vorbește de…

- Fundasul roman Radu Dragusin a marcat golul echipei Genoa, care a terminat la egalitate cu Inter Milano, scor 1-1, pe teren propriu, in etapa a 18-a din Serie A. Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Dragușin s-a ințeles cu Tottenham, singurul impediment pentru transferul in Marea Britanie…

- Tottenham e in cautarea unui fundaș central, iar pe lista englezilor s-ar afla și Radu Dragușin (21 de ani), de la Genoa. Pe langa internaționalul roman, Spurs ar mai fi interesata de alți 3 stoperi. Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Crystal Palace) și Jean-Clair Todibo (Nice) ar fi pe lista…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, ar fi urmarit și de Tottenham, dupa ce Newcastle și-a aratat interesul fața de el. Internaționalul roman impresioneaza in acest sezon la Genoa, iar recent a marcat și primul gol in Serie A, la victoria cu Verona, 1-0. Ar fi atras atenția mai multor…