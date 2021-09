Ce se întâmplă, de fapt, în prima zi de școală. Care este calendarul evenimentului Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, dar cu masuri de protectie sanitara in contextul cresterii numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2, anunța Agerpres. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari cursurile anului scolar 2021 – 2022 se vor derula pe parcursul a 34 de saptamani, incepand cu data de 13 septembrie. Semestrul I va avea 14 saptamani (din 13 septembrie, pana in 22 decembrie 2021), iar semestrul al II-lea – 20 de saptamani (din 10 ianuarie si pana pe 10 iunie 2022). In perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, la finalul unei ședințe de guvern, ca Romania a depașit pragul de 15 % de elevi vaccinați impotriva coronavirusului, informeaza Edupedu . Sorin Cimpeanu a explicat ca numarul elevilor care s-au vaccinat in ultimele 10 zile il depașeșește pe cel…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 2.400 de elevi din 12 localitati din mai multe judete din tara, unde rata de infectare cu COVID a depasit vineri pragul de 6 la mia de locuitori, nu vor putea participa fizic, luni, la ceremoniile de deschidere a anului scolar, precizand ca acestia…

- „Ordinul comun ministrul Educatiei - ministrul Sanatatii prevede ca ziua de vineri, ziua de astazi, este zi de referinta pentru scenariul aplicat pentru intreaga saptamana care va incepe luni. Astazi avem 12 localitati care, din pacate, au depasit rata de infectare de 6 la mie.Este vorba de 6 localitati…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca 12 localitati au depasit rata de infectare de 6 la mie, iar 2.400 de elevi nu vor incepe luni scoala cu prezenta fizica. ”Ordinul comun prevede ca ziua de vineri, cea de astazi, este zi de referinta pentru scenariul aplicat pentru intreaga…

- 2400 de elevi din 12 localitați vor incepe noul an școlar in online, fiindca rata de infectare a depașit 6 la mia de locuitori. Restul copiilor din țara vor merge fizic la școala incepand de luni. In jur de 2,8 milioane de elevi incep școala pe 13 septembrie. Dintre aceștia, doar 2400 vor face cursuri…

- Cimpeanu a precizat ca localitațile respective sunt in județele Satu Mare, Arad, Salaj, Dolj și Teleorman. ”Luni, toți cei trei milioane de elevi vor fi prezenți fizic la școala. Este un moment extrem de important. Fac excepție cele 11 localitați - este vorba de 5 localitați in Satu Mare, doua in Arad,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca, pentru circa 2.400 de elevi din 11 localitați in care rata de infectare cu Covid-19 depașește 6 la mia de locuitori școala va incepe online luni, 13 septembrie. „Luni, toți cei 3 milioane de elevi vor fi prezenți fizic la școala. Este un moment extrem…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si cel al Sanatatii, Ioana Mihaila, au facut public ordinul comun cu masurile sanitare valabile in noul an scolar. Mai este nevoie de avizul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru ca masurile sa devina efective