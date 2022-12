Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca tara sa, a carei infrastructura energetica este devastata de atacurile rusesti, are nevoie de un ajutor de urgenta de "cel putin 800 de milioane de euro" pentru a face fata nevoilor populatiei in timpul iernii, relateaza AFP. Fii…

- Joe Biden implinește duminica 80 de ani, devenind astfel primul președinte octogenar din istoria Statelor Unite, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- AUR vrea sa intre in liga oficiala a extremiștilor europeni, așa ca și-a facut un institut politic și a invitat radicali de dreapta de pe tot continentul pentru a demonstra ca Europa e intr-o „faza de degenerare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboiul din Ucraina pare sa fi intrat intr-o alta faza de uzura și in acest moment sunt posibile mai multe scenarii privind desfașurarea lui in perioada urmatoare, relateaza Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica seara, in mesajul sau zilnic, ca doar Rusia este in stare sa foloseasca arme nucleare in Europa, noteaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Egiptul a pierdut un ajutor militar suplimentar de 75 milioane de dolari din partea Statelor Unite, dupa ce un senator democrat a blocat finantarea din cauza preocuparilor legate de situatia drepturilor omului, inclusiv a detinutilor politici, transmite luni Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un numar de factori fac diferența dintre conflictele ce se termina rapid și cele care se prelungesc in mod brutal, dincolo de sfarșitul lor natural, spun analiștii care au studiat finalul razboaielor, relateaza intr-o analiza publicația New Yorker. Ei s-au raportat la acești factori pentru schița…

- Oleksi Arestovic este unul dintre principalii consilieri ai presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa parerea lui, razboiul din Ucraina nu va dura mai mult decat pana in vara 2023. El a vorbit pentru ziarul german "Bild", relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…